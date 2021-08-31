Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, çalışmaları yerinde denetledi
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Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, çalışmaları yerinde denetledi

Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, çalışmaları yerinde denetledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, çalışmaları yerinde denetledi Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, Mahallelerimizde ki, su, parke taşı yama, söküm ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde denetledi.

Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, çalışmaları yerinde denetledi

Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, Mahallelerimizde ki, su, parke taşı yama, söküm ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde denetledi.

Kaynak: Habermetre

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Eş Başkanlarımız ile Fen İşleri Müdürümüz, çalışmaları yerinde denetledi - Haberler
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