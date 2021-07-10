Erzurumsporlu taraftarlardan kentte yürütülen aşı kampanyasına destek
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Erzurumsporlu taraftarlardan kentte yürütülen aşı kampanyasına destek

Erzurumsporlu taraftarlardan kentte yürütülen aşı kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşılanma oranının artırılması için İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan kampanyaya, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu 200 taraftar da aşı yaptırarak destek verdi.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşılanma oranının artırılması için İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan kampanyaya, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu 200 taraftar da aşı yaptırarak destek verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurduğu standa gelen yaklaşık 200 taraftar, aşılarını yaptırdı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı eldeki en güçlü silahın aşı olduğunu belirtti.

Ülke genelinde aşıların tamamlanmasıyla salgının üstesinden gelebileceklerini aktaran İbişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu etkinliğimize taraftar guruplarımız da duyarlılık gösterdiler, bizim için çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırıp pandemi ile savaşta yanımızda olmaya davet ediyoruz. Bu mücadele kapsamında bir araya gelip aşılarımızı yaptırmazsak, pandeminin üstesinden gelemeyiz. Hep birlikte şampiyonluklar kutlayamaz, statlarda olamayız. O yüzden taraftar guruplarımıza çok teşekkür ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak köylerde, mezralarda her yerde aşılarımızı yapıyoruz. Havuzbaşı ve Lalapaşa kent meydanlarında da tüm vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz."

Erzurumspor Dadaşlar taraftar grubu üyesi Zafer Lömenler de taraftar grubu olarak aşı etkinliğine destek olmak için bir araya geldiklerini anlatarak, "Tüm vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce yaptırması ve eski günlere dönmemiz en büyük dileğimiz. Zaten futbol maçlarına da aşı yaptırmadan girilmiyormuş. Bu illetten kurtulmamız için aşı olmamız şart. Biz de elimizden geldiğince halkımızı teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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