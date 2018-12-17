Erzurumsporlu Erhan Çelenk: Kadıköy Zor Deplasman Değil, Sonuçta Aynı Puandayız
Erzurumspor forması giyen Erhan Çelenk, "Kadıköy bizim için zor deplasman değil, aynı puandayız, galibiyet için gelmiştik. 5 dakika daha olsaydı takım arkadaşlarımla beraber üçüncü golü bulabilirdik." dedi.
Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
"5 DAKİKA DAHA OLSAYDI ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULABİLİRDİK"
Maç sonunda konuşan Erzurumspor forması giyen Erhan Çelenk, "Maça çok kötü başladık, açıkça söyleyebilirim. İlk yarı toparlanamadık. Bir anda kötü başlayınca ne oldu dedik, futbol anlayışımızdan uzaktık. Devrede hocamız gerekeni söyledi. Kadıköy bizim için zor deplasman değil, aynı puandayız, galibiyet için gelmiştik. 5 dakika daha olsaydı takım arkadaşlarımla beraber üçüncü golü bulabilirdik." dedi.
-
Silimani ne yaptı 90 dk yoktu oyundan almadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hadi len ordan tenekeler siz kimsiniz. Kurt kocar itin köpeğin maskarası olur misali ama kurt kocamadı.Cevap Yaz 9 31 Yayından Kaldır
-
Fenerbahçye 1. Lig yakışır ?Cevap Yaz 32 2 Yayından Kaldır
-
Fenevi tiiiiye almamak... tarihinden utan fenevgarden. Ersun yanal..sana gelince..dua et kendi ayarinda bi takimla oynadin. Seninde zurnan zort diyecek.. ne zamanmi gs bjk ts basaks0ehirle bi oyna zort da diyecek zartdaCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır
-
Fenerbahçe artık sıradan bir takimCevap Yaz 63 3 Yayından Kaldır