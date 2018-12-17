Erzurumsporlu Erhan Çelenk: Kadıköy Zor Deplasman Değil, Sonuçta Aynı Puandayız

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

"5 DAKİKA DAHA OLSAYDI ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULABİLİRDİK"

Maç sonunda konuşan Erzurumspor forması giyen Erhan Çelenk, "Maça çok kötü başladık, açıkça söyleyebilirim. İlk yarı toparlanamadık. Bir anda kötü başlayınca ne oldu dedik, futbol anlayışımızdan uzaktık. Devrede hocamız gerekeni söyledi. Kadıköy bizim için zor deplasman değil, aynı puandayız, galibiyet için gelmiştik. 5 dakika daha olsaydı takım arkadaşlarımla beraber üçüncü golü bulabilirdik." dedi.