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Erzurumsporlu Cenk Ahmet: Zor bir sürçe oldu ama Erzurumspor hak ettiği yere geldi

"Başakşehir şampiyon oldu, çünkü orada her şey profesyonelce""Her mevkiye oyuncu almalıyız, hocamız ve başkanımız bunun bilincinde""2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takım""Yabancı oyuncu kulübe yarar sağlayacak""Hücum oynamayı seviyorum"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM,...

Erzurumsporlu Cenk Ahmet: Zor bir sürçe oldu ama Erzurumspor hak ettiği yere geldi
19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:47

"Başakşehir şampiyon oldu, çünkü orada her şey profesyonelce"

"Her mevkiye oyuncu almalıyız, hocamız ve başkanımız bunun bilincinde"

"2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takım""Yabancı oyuncu kulübe yarar sağlayacak""Hücum oynamayı seviyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tecrübeli oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Alkılıç, "Zor olsa da şampiyonluğa ulaştık. Ligi kupayla taçlandırmak güzeldi. Bu sezon da çok farklı geçti. Çaykur Rizespor'da da şampiyonluk yaşamıştım ama bu sezon ayrı bir şampiyonluk oldu" dedi. "ZOR BİR SÜREÇ OLDU AMA ERZURUM HAK ETTİĞİ YERE GELDİ"Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Alkılıç, "Hem pandemi hem de ligde alınan sonuçlarla zorlu bir ortam oluştu. Zor olsa da şampiyonluğa ulaştık. Ligi kupayla taçlandırmak güzel oldu. Bu sezon da çok farklı bir sezon yaşadık. Çaykur Rizespor'da da şampiyonluk yaşamıştım ama bu sezon ayrı bir şampiyonluk oldu. Bu şehir hak ettiği yere geldi" diye konuştu. "HER MEVKİİYE OYUNCU ALMALIYIZ, HOCAMIZ VE BAŞKANIMIZ BUNUN BİLİNCİNDE"Ligin en iyi yönetilen kulüplerinden birinin Erzurumspor olduğuna değinen Alkılıç, "Tatil konusunda bir sıkıntı oldu. Yeni çıkan takımlar için bir dezavantaj oluştu. Yeni çıkan takımlar, düşmüş olan takımlar üzerinden transferini yapıyor. Yeni çıkan takımın bütçe anlamında bir sorunu olabiliyor. Bu Erzurumspor'da yok, en borçsuz kulüplerden birisiyiz. Futbolcu ödemelerinde de bir problem yok. Ligde kalan takımların kemik bir kadrosu var. Eksik yerlerini biliyorlar. Her mevkiye iyi oyuncular almak zorundayız, burası Süper Lig. Burada kolay maç yok. Başkanım ve hocamız bunun bilincindeler" şeklinde konuştu.  "EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Alkılıç, "Bazı bölgelerimizde hiç oyuncumuz yok, belki dezavantajlıyız diyoruz ama bu bölgelere transferler yapılacak. Şu an en iyi şekilde çalışıyoruz. Sabah akşam antrenmanlarımızı yapıyoruz. Erzurumspor oyuncusu olarak kendimi ligin ilk maçına en iyi şekilde hazırlayacağım" ifadelerini kullandı. "YABANCI OYUNCU KULÜBE YARAR SAĞLAYACAK"Yabancı oyuncu kuralı için de Alkılıç, "Yabancı oyuncu alıyorsak kulübe yarar sağlayacak. 6-7-8 yabancı gelsin ama katkı sağlasın. İyi bir oyuncu alalım iyi de katkı versin. Tanınmış oyuncu ya da milli oyuncu sınırlaması getirilebilir. Bize de örnek yabancı oyuncular geldiğinde benim de performansım yükselir" şeklinde konuştu."HÜCUM OYNAMAYI SEVİYORUM"Hücum oyununu çok sevdiğini dile getiren Alkılıç, "Süper Lig'de forma giyene kadar hep sağ açık ya da sol açık oynadım. Kayseri Erciyesspor döneminde teknik direktör Hikmet Karaman beni sağ bek oynattı. Hızlı oyuncu olduğum için arkadan boş gelmek benim için avantaj oluyor. Dezavantaj olarak değinirsek de mesafem uzun. İki tarafta da oynamayı seviyorum, hücum oynamayı seviyorum" dedi.  "BAŞAKŞEHİR, ŞAMPİYON OLDU ÇÜNKÜ ORADA HER ŞEY PROFESYONELCE"Eski kulübü Başakşehir'in profesyonelce yönetildiğini belirten Alkılıç, "Başakşehir şampiyon olacaktı. İlk oynadıkları sezon Avrupa Ligi'ne gittiler. Sonrasında bir sonraki sezon da Avrupa'ya gittik. Başarı gelecekti çünkü orada her şey profesyonelce. Futbolcu gittiğinde bir farkı oluyor. Ben profesyonelliği orada öğrendim. Orada alınan alt yapıyla bir şeye ihtiyaç duymuyorum" açıklamasında bulundu."2000'Lİ YILLARDAN SONRAKİ EN İYİ MİLLİ TAKIM"

Türkiye A Milli Takımı'nın çok başarılı olduğunu söyleyen Alkılıç, "2000'li yıllardan sonraki en iyi milli takım. İnanılmaz oynuyorlar ve inanılmaz yetenekliler. İçlerinde çalıştığım oyuncular da var ve çok profesyoneller. Çok güzel başarılar elde edecekler" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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