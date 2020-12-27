Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu! Erzurumspor - Yeni Malatyaspor (Canlı)

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ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Mesut Bakkal ile ilk maçına Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkıyor.Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda Saat 16.00'da oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maç sonucu daha belli olmadı. Mücadele devam ediyor.

Yeni Malatya - Erzurum maçı canlı izle linki

Altı maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor bu sezon oynadığı 13 maçta 20 puan topladı.

Bu sezon sadece iki kez kazanabilen ve 11 maçtır galibiyet yüzü göremeyen BB Erzurumspor ise 14 maçta sadece 9 puana sahip.

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal bu maçta ilk kez yeni takımının başında olacak.

Maç Yeni Malatyaspor – BB Erzurumspor

Tarih 27 Aralık Pazar

Saat 16:00

Yeni Malatyaspor – BB Erzurumspor TV & İnternet Yayını

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Yeni Malatyaspor – BB Erzurumspor Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor'da eksik oyuncu yok.

BB Erzurumspor'da Kaan Kanak ve İbrahim Akdağ cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay, Adem, Umut

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Osman, Hasan, Mücahid, Obertan, Donald, Emrah, Novikovas, Sadiku, Gomes