Erzurumspor'un yeni koronavirüs önlemleri neler? Erzurumspor yeni sezon forma tanıtımında koronavirüs önlemleri neler?
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Erzurumspor'un yeni koronavirüs önlemleri neler? Erzurumspor yeni sezon forma tanıtımında koronavirüs önlemleri neler?

Erzurumspor'dan anlamlı forma tanıtımı! Erzurumspor'un yeni sezon forması tanıtımı nasıl oldu? Erzurumspor koronavirüs forma tanıtımı nasıl dikkat çekti?

Erzurumspor'un yeni koronavirüs önlemleri neler? Erzurumspor yeni sezon forma tanıtımında koronavirüs önlemleri neler?
14.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:00

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor,yeni sezon forma tanıtımında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri unutulmadı. Yeni sezon forma tanıtımında dikkat çeken detay nedir?

2020-2021 ERZURUMSPOR FORMA TANITIMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya birimince hazırlanan tanıtım videosu, "2020-2021 sezonunda giyeceğimiz formalarımızı yeniden hayata, yeniden futbola dönüşümüz için var güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize adadık." ifadeleriyle paylaşıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİŞK GÜÇLERİ UNUTULMADI

Pandemi sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerini temsil eden kişilerin "Gök Mavi", "Efsane Çubuklu" ve "Kar Beyaz" isimleri verilen yeni sezon formalarını, Kazım Karabekir Stadı'da antrenman yapan ve aralarında yeni transferler Arvydas Novikovas ve Petrus Boumal'ın da yer aldığı bazı futbolculara verdiği görüntü yer alıyor.

Süper Lig'e yükselmesi sırasında daha önce "maske, mesafe, şampiyon" paylaşımı yapan Erzurumspor, yeni sezon forma tanıtımını da "maske, mesafe ve Erzurumspor" sloganıyla gerçekleştirerek Kovid-19'a dikkati çekti.

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