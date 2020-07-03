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Erzurumspor umudunu kaybetmedi

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen ve üçüncü sıraya gerileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki en kritik maçlarından birini kaybederek Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

Erzurumspor umudunu kaybetmedi
03.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:09

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 yenilen ve üçüncü sıraya gerileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligdeki en kritik maçlarından birini kaybederek Süper Lig yolunda yara almasına rağmen umudunu koruyor.

İlk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, ligin büyük bir kısmını lider Hatayspor'un gerisinde ikinci sırada götürmeyi başaran mavi-beyazlı ekip, Adana Demirspor'a yenilerek, son 3 haftada bir üst lige doğrudan çıkma şansını zora soktu.

Ligin 32. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak mavi-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle yapacağı maçın yanı sıra kalan haftalardaki maçları da kazanarak Süper Lig'e doğrudan çıkma hedefine ulaşmak istiyor.

Çıktığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet, 8'er yenilgi ve beraberlik alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kalan 3 haftada Giresunspor, Altay ve Ümraniyespor karşılaşmalarının ardından 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

Üneş: "İlk ikide Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz"

Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Futbolda bu tür şeylerin olduğunu ancak kalan 3 haftaya odaklandıklarını belirten Üneş, "Adana Demirspor'u geçip kalan 3 haftaya çok daha iyi girmek istiyorduk ama maalesef futbolda bu tür yol kazaları oluyor. İstenmedik bir sonuç aldık." dedi.

Üneş, oyuncuların sahada iyi bir performans ortaya koymadığını ifade ederek, "Takımımız kalitemizi sahaya yansıtamadı, ondan dolayı da üzgünüz ama önümüzde 3 hafta var ve inşallah bu maçlardan istediğimiz sonuçları alıp, rakiplerimizin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İlk ikide Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz. Aksi bir durum olur da rakiplerimiz puan kaybetmezse en kötü ihtimalle play-off ile çıkacağız." diye konuştu.

"Süper Lig'e döneceğiz"

Sezonun büyük bir kısmını ikinci olarak tamamladıklarını anımsatan Üneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci nedeniyle travma yaşadıklarını aktardı.

Üneş, şunları kaydetti:

"Sezonun başlarından bu yana ilk iki içinde yer aldık hatta kısa süreliğine de olsa lider olduk. Salgın sürecinde herkes için olumsuz şeyler geçerli oldu. Bu yüzden herkes futboldan ayrı kaldı ve herkes için şartlar eşit. İlk iki hafta istediğimiz sonuçları aldık ama üçüncü hafta istediğimiz sonuçla sahadan ayrılamadık. Kalan 3 haftayı iyi geçirip rakibimiz Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Matematiksel olarak liderlik şansımız var. Rakiplerimizin geçmişte kaybettikleri puanlar ortada. Bu ligde her türlü sonuçlar çıkabiliyor. Hafta sonu oynanacak maçlarda da çok farklı sonuçlar olacaktır. Biz gerekli dersleri çıkarırız. İlk ikinin içinde Süper Lig'e döneceğiz."

Kaynak: AA

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