Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Erzurumspor - Trabzonspor kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:38

Trabzonspor, Türkiye Kupası maçlarında başarılı bir çizgide ilerliyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16. tur maçlarında Beşiktaş'ı iki kez üst üste yenilgiye uğratmıştı. Perşembe günü Erzurum'da oynanacak maçın kazananı kim olacak heyecanla bekleniyor. Erzurumspor- Trabzonspor maçı hakemi kim? Erzurumspor- Trabzonspor maçı bilet fiyatları haberimizde.

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takımında çeyrek finaldeki ikinci maçı olan karşılaşma, 13 Şubat Perşembe günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda saat 17.00'de düzenlenecek. Mücadele ASPOR'dan canlı olarak aktarılacak.

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ziraat Türkiye Kupası maçı Çeyrek Finalde Erzurumspor - Trabznspor arasında oynanacak. Maçın muhtemel 11'i şöyle:

Erzurumspor: Kayacan, Aykut, Hasan, Yusuf, Osman, İbrahim, Hamroun, Sissoko, Scuk, Murat, Oltan.

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Abdürrahim, Abdulkadir, Doğan, Guilherme, Yusuf, Bilal, Ekuban.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Öte yandan birinci yardımcı hakem Hakan Yemişken, ikinci yardımcı hakem Bilal Gölen olurken, Semih Kurt'da dördüncü hekemliği yürütecek.

ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATI

Müsabakayı yerinde izlemek isteyen taraftarlar bilet fiyatlarını sorguluyor. İşte Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

1. Kategori - 15,00 ?

2. Kategori - 10,00 ?

3. Kategori - 5,00 ?

Misafir - 5,00 ?