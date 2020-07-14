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Erzurumspor son 5 yılda en az gol yediği sezonu geçiriyor

BB Erzurumspor son 5 yılda en az gol yediği sezonu geçiriyor.

Erzurumspor son 5 yılda en az gol yediği sezonu geçiriyor
14.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:57

BB Erzurumspor son 5 yılda en az gol yediği sezonu geçiriyor. Bu sezon kalesinde sadece 25 gol gören mavi-beyazlı ekip TFF 1.Lig'de en az gol yiyen takımlar arasında Keçiörengüçü ile birlikte ilk sırayı paylaşıyor.

TFF 1. Ligin 34. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direk yükselecek ikinci takım olacak.

Aldığı başarılı sonuçlarla son haftaya 59 puanla ikinci sırada giren Dadaşların başarısında ki en büyük etken ise yaptığı başarılı savunma oldu. Öyle ki Dadaşlar ligin son haftasına gelindiğinde kalesinde sadece 25 gole engel olamadı. Erzurum ekibi savunmasında ki bu başarısıyla birlikte Ankara temsilcisi Keçörengücü ile birlikte 33 haftada kalesinde gördükleri 25 golle ligin en az gol yiyen takımları durumundalar.

Son 5 yılın en az gol yediği sezonu

Dadaşlar son yıllarda mücadele verdiği liglerde en az gol yediği sezon ise bu yıl oldu. 2015 -2016 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Dadaşlar kalesinde 32 gol görürken, 16-17 sezonunda 2.Lig Beyaz Grupta kalesinde 33 gol, 17-18 sezonunda 1. Lig'de 44 gol ve 18-19 sezonunda Süper Lig'de kalesinde 43 gole engel olamamıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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