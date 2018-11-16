Erzurumspor, Sırp Futbolcu Jasmin Trtovac ile Yollarını Ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki Sırp stoper Jasmin Trtovac ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jasmin Trtovac ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Romanya'nın Gaz Metan takımından 2017-2018 sezonu başında Erzurumspor'a transfer olan Trtovac, Spor Toto 1. Ligde 32 maça çıktı. Bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamayan Sırp stoper, Ziraat Türkiye Kupasında ise 2 karşılaşmada görev aldı.