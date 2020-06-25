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Erzurumspor, Osmanlıspor maçına odaklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ligin 30. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Eskişehirspor galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı kazanmak lazım." dedi.

Erzurumspor, Osmanlıspor maçına odaklandı
25.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ligin 30. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Eskişehirspor galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı kazanmak lazım." dedi.

Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen lige Eskişehirspor maçındaki galibiyetle başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Uzun zaman sonra futbol oynamanın bütün takımlar için sıkıntı olduğunu belirten Özdilek, "Lige galibiyetle başlamak önemli. Diğer müsabakalara da baktığımız zaman avantajlı bir hafta geçirdik. 3 ay sonra ilk müsabakayı oynamak bizim kadar rakiplerin de sıkıntılı olduğu bir şey çünkü hazırlık maçı oynamadan bu sürece başladık." diye konuştu.

Özdilek, hedeflerini ilk günden bu yana şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Kendi evimizde ligin en son takımına karşı oynadık. Bu tür müsabakalarda eğer sizin amacınız şampiyonluksa çok fazla ayırt etmeden her rakibe saygı göstererek oynamak zorundasınız ki bu maçta da bunu yaptık. Bu tür müsabakalarda golü erken bulmak işi çok farklı yerlere götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu maçta birçok pozisyonun yaşandığını ve bu durumun kendilerini strese soktuğunu anlatan Özdilek, oyuncuların sürekli pozisyon üretmeye çalıştığını aktardı.

Özdilek, şunları kaydetti:

"Analiz yaptık ve 8 tane çok net pozisyonumuz var. Akabinde atılan gol ve golü defalarca izledik analiz yaptık. Faul diyorlar da faulün nerede yapıldığını açıkçası biz çözemedik. Çözen varsa da anlatırsa sevinirim. Penaltı tartışmasız herkesin ortak noktası. Gol gelmeyince zaman zaman stres oldu. Aslında 70-80. dakikalar arasında dalgalanma oldu onun haricinde sabırlı oynayan saha içinde ne yaptığını bilen, üretmeye odaklı bir Erzurumspor vardı. Ben oyundan sonra derece memnunum."

Lige verilen aradan sonra galibiyetle geri dönmenin herkesin üzerinde olumlu etki oluşturduğunu dile getiren Özdilek, "Fizik olarak biraz daha yukarılarda olabilir miyiz. Aslında koşu mesafemiz sprint sayımıza baktığımız zaman rakibin çok üzerinde. Doğal olarak hem oynayacak, hem topa sahip olacak hem de üretmeye çalışacaksınız, bu çok kolay bir durum değil. Oyuncularım öz verili davrandı. Bu süreçte önemli olan maçı 90+5'e kadar bırakmadık, hep oyunun içinde olduk, ürettik, kaçırdık ama kafamızı öne eğmedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz arkaya bakan bir takım değiliz"

Ligin 30. haftasında Osmanlıspor deplasmanına gideceklerini ifade eden Özdilek, bu maçı kazanmanın çok şey ifade edeceğini kaydetti.

Özdilek, şöyle devam etti:

"Osmanlıspor müsabakası zor bir maç olacak. Eskişehirspor galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı kazanmak lazım. Bu hafta fiziksel anlamda daha iyi daha güçlü olacağız öyle görünüyor. İlk maçlarda bir sürü sürprizlerle karşılaştık. Dolayısıyla Osmanlıspor konum itibarıyla sıkıntılı süreç yaşayan takımlardan bir tanesi. Onlar da Adana Demirspor'a kaybettiler. Onlar açısından da önemli bir müsabaka olacak ama biz arkaya bakan bir takım değiliz."

Kalan haftalarda bütün müsabakaların zorluk içerdiğine işaret eden Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde bir takım var onu yakalamaya çalışacağız çünkü hep öne bakmaya çalışıyoruz. İç saha ya da deplasmanda da oynasanız bütün müsabakalar zorluk içeriyor. Bizim tek bir düşüncemiz var tüm maçları kazanmak üzerine odaklandık. Final niteliği taşıyan müsabakalar oynayacağız."

Kaynak: AA

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