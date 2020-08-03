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Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: Yıldızları okutarak yetiştireceğiz

anlattı. 6 yıldır alt yapıda bir tane bile futbolcu yetiştiremediklerini belirten Sekmen, şunları söyledi: "Belediye olarak spora büyük önem veriyoruz.

Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: Yıldızları okutarak yetiştireceğiz
03.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:52
anlattı. 6 yıldır alt yapıda bir tane bile futbolcu yetiştiremediklerini belirten Sekmen, şunları söyledi:

"Belediye olarak spora büyük önem veriyoruz. Bu seneden itibaren yeni bir hamle başlatıyoruz. Alt yapıya büyük yatırım yapacağız. Eski kulüp binasında şu an onarım yapıyoruz. Bayramdan sonra il ve ilçe merkezinde, çevre illerde seçmeler yapacağız. Yetenekli gençleri toplayacağız. Onları hem okutacağız, hem de futbol dersleri vereceğiz. Yetenekli gençleri Türk sporuna kazandıracağız. İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'un iki yakasında olmak üzere kulüpler kuracağız. Oradaki kulüplerle iş birliği yaparak oradaki yetenekli gençlerimizi de toplayarak Erzurumspor'un alt yapısını oluşturacağız. Çok güçlü bir alt yapımız olacak. Kulüp başkanına da söyledim. Benimle istişarede olursanız az ve öz transfer yapalım ama kaliteli futbolcular getirelim, ligde kalıcı olalım' dedim. Arkasından da bu yetenekli gençleri takıma katarak bu başarıyı devam ettirelim. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da söz sahibi olalım. Erzurum denince Avrupa'da da tanılan bir takım olalım. 6 yılda alt yapıda başarı sağlayamadık. Bunlarla bir fiil kendim ilgileneceğim. Haftada 2-3 gün gidip alt yapı futbolcularını seyredeceğim. Hem eğitimlerine dikkat edeceğim, hem de yetenek kazanmalarına önem vereceğiz. 6 yılda şehrimize 4 kupa getirdik. Kulüp yönetimi uyum sağlarsa, başarılı oluruz."

Belediye olarak sadece futbol değil, diğer branşlarda da yatırımların sürdüğünü sözlerine ekleyen Sekmen, "Yüzmeden tenise, kayaktan güreşe, ata sporları cirit ve güreşe kadar tüm spor dallarında başarıdan başarıya koşuyoruz. Erzurum'a geldikten sonra her branşta sporcu sayısı 1'den 10'a çıktı. Tüm branşlarda ücretsiz eğitim veriyoruz. Her branşın sahası ve salonları var. Bu şehirde yok yok. Bu yıl da şehirde hizmet veren kulüplere yardımda bulunup, spor malzemesi vereceğiz. Erzurum bütün sporcuların arayıp bulamadığı bir yer. Çünkü bütün takımlar mutlaka yüksek rakımlı yerlerde kamp yaparlar ama bizim sporcular zaten burada yaşıyor. Avrupa'nın göz bebeği olan yerde yaşıyoruz" diye konuştu

- Erzurum

Kaynak: DHA

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