Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:52
Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Mavi-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sakatlıkları bulunan Gabriel Obertan ve Elba Rashani'nin yer almadığı antrenmanda, yeni transferlerden kaleci Göktuğ Bakırbaş takımla çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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