Erzurumspor kupayla poz verdi
TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor kupayla poz verdi.
19.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:41
TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor kupayla poz verdi.
TFF 1. Lig'in 34. hafta maçında Ümraniyespor'u 4-1 yenerek ligi ikinci sırada tamamlayan BB Erzurumspor Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu.
Erzurumsporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler bugün kupayla şampiyonluk pozu verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleşen tören kupa pozuyla son buldu. - ERZURUM
Kaynak: İHA