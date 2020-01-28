: Erzurumspor, kupada Trabzonspor'u elemek istiyor

28.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:24

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile yapacakları zorlu maçta kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Üneş, Palandöken Kayak Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile eşleştiğini anımsattı.

Kupada başarılı olduklarını ifade eden Üneş, "İnşallah Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u eleyip yarı finale çıkacağız. Takımımızın sağladığı başarıya katkı sunan destekçilerimiz de var." dedi.

Üneş: "Takımımızı önce Süper Lig'e sonra da daha ileriye taşıyacağız"

Üneş, takımın onursal başkanı Mehmet Sekmen'in kulübe büyük destek sağladığını ve her zaman takımın yanında olduğunu aktardı.

Hem lig hem de kupadaki başarı yolunda ilerleyeceklerinin altını çizen Üneş, şunları aktardı:

"Takımımızı kupada çeyrek finalden yarı finale taşıyacağız. Takımımızın hak ettiği yer Süper Lig'dir. Eğer bir aksilik olmazsa şehrimizin hak ettiği yer olan Süper Lig'de olması gerekiyor. Takımımız, bu hedeften daha önemli hedefleri koyması lazımdır. Onursal başkanımız Mehmet Sekmen'in bize gösterdiği hedefte yürümeye devam edeceğiz. Takımımızı önce Süper Lig'e sonra da daha ileriye taşıyacağız."

Kaynak: AA

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