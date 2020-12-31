Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:04
Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün AA'nın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Düzgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Düzgün, yaşam kategorisinde ise, Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesine oy verdi.

AA'nın yurt içi ve dışındaki çalışmalarını beğendiğini ifade eden Düzgün, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, her fotoğrafta bir emek var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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