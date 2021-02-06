Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:11
Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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