Erzurumspor, kaleci Kayacan Erdoğan'ı kadrosuna kattı

28.08.2019 23:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Kayacan Erdoğan ile anlaştı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki kaleci Kayacan Erdoğan'la anlaşma sağlandı. Yapılan paylaşımda "Kayacan Erdoğan Erzurumspor'umuzda, hayırlı olsun." ifadesi yer aldı.

Kayacan, kariyerinde daha önce Giresunspor, Eskişehirspor ve Kayserispor formalarını giymişti.

Kaynak: AA