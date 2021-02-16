Erzurumspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ettiKulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım, Yakutiye ilçesindeki tesislerde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım, Yakutiye ilçesindeki tesislerde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurumspor, 21 Şubat Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök