Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

04.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:06
Erzurumspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında 8 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, dün oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ardından çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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