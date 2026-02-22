Haberler

Trendyol 1. Lig Erzurumspor FK: 4 Serikspor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta goller Alan Montes (kendi kalesine), Mustafa Fettahoğlu, Fernando ve Sefa Akgün'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Serikspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Martin Rodriguez'in ortasında ceza sahası içinde Alan Montes'in ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

31. dakikada konuk takımın atağında Gökhan ceza sahasında Mustafa Yumlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca müsabakanın hakemi Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. Jetmir Topalli'nin kullandığı penaltıda kaleci Orbanic sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.

38. dakikada Martin Rodriguez'in sol kanattan ortasında ceza sahası içidne Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonunda devamında Mustafa Fettahoğlu sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

82. dakikada Benhur'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cheikne Sylla uygun durumda olan Fernando'ya pasını aktardı. Fernando'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

83. dakikada orta sahada topu kazanan Sefa Akgün hızla ilerleyip, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

4-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Kurtuluş Aslan, Burak Sami Şad

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Guram Giorbelidze, Adem Eren Kabak (Murat Cem Akpınar dk. 68), Mustafa Yumlu (Amar Gerxhaliu dk. 80), Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Martin Rodriguez (Benhur Keser dk. 68), Mustafa Fettahoğlu (Fernando dk. 75), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 75)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Cengizhan Bayrak, İlkan Sever, Hüsamettin Yener

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Serikspor: Veysel Sapan, Aleksandr Martynov (Sertan Tashkin dk. 43), Cengiz Demir, Bilal Ceylan (Lev Skvortsov dk. 85), Alan Montes, Caner Cavlan (Christian Nwachukwu dk. 46), Selim Dilli, Burak Asan, Michal Nalepa, Gökhan Altıparmak, Jetmir Topalli (Raymond Adeola dk. 60)

Yedekler: Baha Karakaya, Mehmet Demirözü, Alperen Köşker, Emre Nefiz, Anıl Koç, Şeref Özcan

Teknik Direktör: Mustafa Boran

Goller: Alan Montes (dk. 13 k.k), Mustafa Fettahoğlu (dk.38), Fernando (dk. 82), Sefa Akgün (dk. 83) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Bilal Ceylan, Burak Asan (Serikspor) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

