Erzurumspor Finale Yükseldi, Binlerce Taraftar Sokaklara Döküldü
Erzurumspor'un Ümraniyespor'u 2-1 mağlup edip play-off'ta finale çıkmasının ardından, binlerce mavi-beyazlı taraftar sokaklara döküldü.
Spor Toto 1. Ligin Play-Off 2. maçında Erzurumspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'a konuk oldu. Konuk ekip rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi.
TARAFTARLAR DOYSIYA GALİBİYETİ KUTLADI
BB Erzurumspor'un başarısı Erzurum'da taraftarların sevinç gösteriyle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden mavi-beyazlı taraftarlar Play-off sevincini doyasıya kutladı. Otomobilleriyle şehir turu atan taraftarlar BB Erzurumspor'un yeniden Süper Lig'e yükseleceğini söyledi.
YORUMLAR (7)
-
keşge ibrayim erkal görseyidi erzurum sporu süperlikte dadaşlar sıdadı duldurun gerisigelir allahın izniyle bence erzurum çıkacak superlige hislerim çok iyidir demedidemem amasyalıdan slm dadaşlaraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bolu önce Gaziantep yani gazileri yensindeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
anadolu ınsanı organık ınsanlar hadı supelıge görelım sızı yavCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
bolu çıkacakCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
-
Haydi dadaş tek maç kaldıCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır