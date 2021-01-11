Erzurumspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 11. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Erzurum'da kazanarak zirve iddiasını sürdürme amacında. Mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan ve form durumunu yükselten Fenerbahçe, Erzurumspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçında galibiyetle tanışamayan Erzurumspor ise kötü gidişatını sarı-lacivertli takım karşısında sona erdirme amacında.

5 İSİM YOK, 4 İSİM SINIRDA

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'de Novak, Perotti, Tolga Ciğerci, Kemal Ademi ve Sosa maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Saat 16.00'da başlayacak ve Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler;

ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam