Erzurumspor-Eyüpspor maçında taraftarın üşümemesi için stat ısıtıcıları çalıştırılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurumspor-Eyüpspor maçında taraftarın üşümemesi için stat ısıtıcıları çalıştırılacak

AA, Muhammet Mutaf - Spor
 - Güncelleme:
Erzurumspor-Eyüpspor maçında taraftarın üşümemesi için stat ısıtıcıları çalıştırılacak

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor karşılaşmasının akşam saatlerinde oynanacak olmasından dolayı Kazım Karabekir Stadı ısıtıcılarının, taraftarın üşümemesi için maç boyunca çalıştırılacağı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eyüpspor karşılaşmasının akşam saatlerinde oynanacak olmasından dolayı Kazım Karabekir Stadı ısıtıcılarının, taraftarın üşümemesi için maç boyunca çalıştırılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saat 17.00'de oynanacak maç öncesi tribündeki seyirci ısıtıcıları kontrolden geçirildi.

Mavi-beyazlı takım için önem taşıyan maç için GSİM, taraftarın üşümemesi için tribünlerdeki ısıtıcıları müsabaka boyunca çalıştıracak.

Stat personeli de saha zeminin soğuktan etkilenmemesi ve müsabaka saatine kadar tazeliğini koruması için yoğun çalışma yapıyor.

AA / Muhammet Mutaf - Spor

Erzurumspor Kulübü, Kazım Karabekir, Spor Toto, gençlik, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title