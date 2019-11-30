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Erzurumspor'dan Bursaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor maçına giderken Eskişehir'de geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

30.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:34
Erzurumspor'dan Bursaspor'a

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor maçına giderken 'de geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Adanaspor deplasmanı için Bursa'dan yola çıkan ve Eskişehir'de talihsiz bir kaza geçirerek yaralanan Bursaspor taraftarlarına Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş kulübümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Ligde bugün oynanacak Adanaspor-Bursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde,çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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