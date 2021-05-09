Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi
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Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi

Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi
Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN - Haberler | Spor

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5'inci teknik adamdı.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünde 10 lig maçına çıkan Erzurumspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.TAKIM UĞUR BAYARSLAN'A EMANETYılmaz Vural, 2020-2021 sezonunda Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'ın ardından Erzurumspor'un 5'inci teknik direktörü olarak görev yaptı. Mavi-beyazlılarda ligin 41'inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan'ın görev yapması bekleniyor.Bu arada Yılmaz Vural tarafından kadro dışı bırakılan futbolcular Ricardo Gomes ve Novikovas'la ilgili yönetimin yeni bir karar alabileceği öğrenildi.

Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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