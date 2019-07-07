Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Tatilden dönen futbolcuların da katıldığı antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Takımı ziyarete gelen kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de çalışmaları bir süre takip etti.

Kaynak: AA