Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Tatilden dönen futbolcuların da katıldığı antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Takımı ziyarete gelen kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de çalışmaları bir süre takip etti.

Kaynak: AA
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