Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sezonu 2 Temmuz'da açan ve ilk antrenmanını altyapı ağırlıklı kadro ile gerçekleştiren Erzurum temsilcisinde takımın as kadrosundaki diğer futbolcular, bugünkü çalışmada yer aldı.
Teknik direktör Muzaffer Bilazer, antrenmandan önce futbolcularla tanıştı.
Mavi-beyazlı futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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