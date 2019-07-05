Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sezonu 2 Temmuz'da açan ve ilk antrenmanını altyapı ağırlıklı kadro ile gerçekleştiren Erzurum temsilcisinde takımın as kadrosundaki diğer futbolcular, bugünkü çalışmada yer aldı.

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, antrenmandan önce futbolcularla tanıştı.

Mavi-beyazlı futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA