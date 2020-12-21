Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
21.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:03
B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Hüseyin Çimşir'i takımın başına getiren B.B. Erzurumspor, genç hocayla çıktığı 4 lig maçını da kaybederken, bu maçlarda gol de bulamadı. Çimşir en son Beşiktaş deplasmanında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Erzurumspor'da Çimşir'in yerine düşünülen isim ise şuan için Hikmet Karaman. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı