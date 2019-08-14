Erzurumspor'da hedef şampiyonluk

14.08.2019 11:48

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, bu sezonun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Hedefimiz çok net, şampiyonluk. Şampiyonluğun en büyük adayı da biziz." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bolu ve Erzurum'da yaptığı kamplarla yeni sezona hazırlandı.

Sözleşme yenilenen Fransız orta saha oyuncusu Gabriel Obertan'ın yanı sıra 15 futbolcuyla mukavele imzalayan mavi-beyazlı ekipte, oluşturulan yeni kadro ile yeniden Süper Lig'e çıkmanın planları yapılıyor.

"Takım bazı maçlarda performansın altında kaldı"

Teknik direktör Muzaffer Bilazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemleri geçirdiklerini, ihtiyaç duyulması durumunda eksik mevkilere transfer yapılabileceğini aktardı.

Bazı oyuncuların kampa geç katılması dolayısıyla antrenman eksikliği durumunun ortaya çıktığını dile getiren Bilazer, "Bunun dışındaki süreç oldukça iyi geçti, 5 hazırlık maçı yaptık. Takım bazı maçlarda düşündüğümüz performansın altında kaldı." diye konuştu.

Bilazer, transferin fazla olduğu takımlarda uyum sorunlarının yaşanabileceğini, bu nedenle zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu sorunların her takımda yaşanabileceğine işaret eden Bilazer, "Bunlar var iken dahi skor alabilmek çok önemli. Ligin ilk birkaç haftasında iyi sonuçlar alıp milli maçlar arasında ise yeni katılan futbolcuların fiziksel toparlanmasını sağlamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Şampiyonluğun en büyük adayı biziz"

Camianın ortak hayallerini zorluklara rağmen gerçekleştireceklerine inandığını kaydeden Muzaffer Bilazer, şunları kaydetti:

"Hedefimiz çok net, şampiyonluk. Şampiyonluğun en büyük adayı da biziz. Sorunlarımızı da aşarak, dik durarak sezona iyi başlayıp o şekilde bitirmeliyiz. Bu sezon Erzurumspor için çok önemli, takım şampiyonluğun en büyük adayı. Süper Lig'e tekrar çok güçlü ve farklı şekilde döneceğiz. Bir futbolcu şampiyonluk yaşayacaksa bunun en güzel yeri Erzurumspor gibi görünüyor. Bunu daha önce bir kez yaşadım, Süper Lig'de oynadım. Şehir ve taraftar çok özel ve sana özel biri olduğunu hissettiriyor."

Bilazer, sabırsızlık ve telaşın kendilerini hataya sürükleyebileceğini ifade ederek, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Takımın, taraftardan güç aldığına işaret eden Bilazer, "Oyuncu gücümüz çok fazla ama bu işler hiçbir zaman kolay değildir. Favori görünen takımlar ciddi sorunlar yaşamıştır. Halkaları çok doğru oturtmak lazım. Eğer bir tanesinde hata yaparsak domino taşları etkisi oluşturabilir. Bu yüzden adım adım, sabırlı şekilde ilerlememiz lazım. Bursaspor, Akhisarspor, Adana Demirspor ve Giresunspor da bu yarışın içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA