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Erzurumspor'da hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi taburcu edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi, yeni yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Erzurumspor'da hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi taburcu edildi
18.05.2020 22:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:28

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alınan 4'ü futbolcu 11 kişi, yeni yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süre önce Kovid-19 testi yapılan futbolcu ve teknik heyetten 11 kişinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındıkları anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Mayıs'taki Kovid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün ikinci testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. ?Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. Ayrıca 13 Mayıs'ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişinin de bugün yapılan testlerin tamamı yine negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp hazırlıklarımıza başlayacağız. İlerleyen süreçte konuyla ilgili yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Erzurumspor'da 13 Mayıs'taki Kovid-19 testi pozitif çıkan 4'ü futbolcu 11 kişi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, test sonucu negatif çıkan diğer 72 kişi de tesisler ile evlerinde karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

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