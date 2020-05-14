HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Erzurumspor'da futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişi karantinaya alındı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 11 kişi dışında, futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişinin de tedbiren karantinaya alındığını duyurdu.

Erzurumspor'da futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişi karantinaya alındı
14.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 11 kişi dışında, futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişinin de tedbiren karantinaya alındığını duyurdu.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da dün yapılan ikinci testler sonucunda 4'ü futbolcu 11 kişide Kovid-19 tespit edildiğini anımsattı.

İlk test sonuçlarının negatif çıktığını, bu yüzden rahat olduklarını belirten Üneş, "Dün sonuçlar gelmeye başladığında durumu görünce rahatlığımız bizi tedirginliğe ve farklı bir psikolojiye götürdü. Test yapılan 83 kişiden 60'ının sonucu negatif, 11'inin pozitif, 12'sinin de riskli çıktı. İl Sağlık Müdürü'müz başta olmak üzere doktorlarımız kampüse gelerek futbolcularımızı hastaneye götürdüler." dedi.

Üneş, tesisin karantinada olduğunu ifade ederek, "Kampüsümüzde sabaha kadar dezenfeksiyon işlemi yaptık. Kovid-19 testleri negatif çıkan 60 futbolcu ve çalışanlarımız karantinada duruyor. Durumu şüpheli olup hastaneye sevk edilen 12 arkadaşımızda şimdilik bir sorun yok ama birkaç gün sonra yeniden test yapılacak. Onları da kampüsümüze getirip, 72 kişiyi karantinaya aldık." diye konuştu.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekibe de geçmiş olsun dileklerini ileten Üneş, şöyle konuştu:

"Ahmet Nur Çebi başkana ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onları en iyi anlayacak kulüplerin başında biz geliyoruz. Sıcağı sıcağına yaşadığımız benzer durumlar var. 11 futbolcumuz hastanede tedavi edilirken kampüsümüz de karantinada. O yüzden onları çok iyi anlıyorum. İnşallah kısa süre içinde başta başkanları olmak üzere bütün futbolcu ve çalışanları bu hastalığı yener ve lige hazırlanmaya devam eder."

Karantinaya alınan kulüp tesislerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlilerince giriş çıkışlar kontrol ediliyor.

Takımda dün Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4'ü futbolcu 11 kişinin karantina ve tedavi işlemleri, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Erzurumspor'da tedbiren karantina altına alınan toplam 72 kişinin büyük bir çoğunluğunun tesislerde, bir kısmının da evlerinde izole şekilde bulunduğu vurgulandı.

Erzurumspor'da futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişi karantinaya alındı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Spor
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı Spor
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor Spor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi Spor
Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Spor
Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı?
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Şener Şen Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Loris Karius Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Adana Kadın Kayseri
Şu an buradasınız: Erzurumspor'da futbolcu ve çalışanlardan oluşan 72 kişi karantinaya alındı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 19:50:03. #1.14#
title