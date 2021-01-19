Erzurumspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Erzurumspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

19.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:52
Erzurumspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanan Erzurumsporlu futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, yeni transferlerden Aatıf Chahechouhe, Johanna Omolo, Manuel da Costa, Jakub Szumski ve Brahim Darri'nin yanı sıra sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu da katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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