Erzurumluların Başkan Adayı Halil Buğaçayır, büyük destek görüyor
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Erzurumluların Başkan Adayı Halil Buğaçayır, büyük destek görüyor

Erzurumluların Başkan Adayı Halil Buğaçayır, büyük destek görüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu Pazar 18 Temmuz gerçekleşecek olan Sakarya Erzurumlular Derneği'nin Genel Kurulu için Dernek Başkanlığı'na aday olan Çayır Grup Yönetim Kurulu Başkanı Genç İşadamı Halil Buğaçayır; çalışmalarını artırarak, aralıksız sürdürürken, hemşerilerinden büyük destek görüyor.

Önceki gün ziyaret ettiği derneğin eski efsane Başkanı Yılmaz Kuzey'in de desteğini alan Sakarya Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu Başkan Adayı Genç İşadamı Halil Buğaçayır; ziyaret ettiği Erzurumlu iş adamları, esnaflar, bürokrat ve sivil toplum örgütünde bulunan, hemşerilerinden, desteğini görüyor.

18 Temmuz 2021 gerçekleşecek olan Sakarya Erzurumlular Derneği'nin Genel Kurulu için tüm hemşerilerinden destek isteyen Başkan Adayı Halil Buğaçayır; hedefinin Sakarya'da Erzurumlular Derneği'nin marka değerini en üst seviye çıkarmak, her platformda hemşerilerinin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu bir kez daha vurguladı. Pazar günü göreve geldiklerinde hiç bir siyasi ve diğer hiç bir ayrımcılık yapmadan Sakarya Erzurumlular Derneği'nin siyaset ve bürokrasi de aktif rol almasını sağlayarak, tüm platformlarda adını sıkça söz ettireceklerinin altınız çizdi.

Kaynak: Bültenler

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