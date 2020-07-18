Erzurumlular takımlarının kritik maçını meydanda kurulan dev ekrandan takip edecek Erzurum'da vatandaşlar, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, bugün Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Cesar Grup Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nında sosyal mesafe kuralına uyarak takip edecek.

Erzurum'da vatandaşlar, TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, bugün Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Cesar Grup Ümraniyespor maçını Havuzbaşı Kent Meydanı'nında sosyal mesafe kuralına uyarak takip edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla polis bariyerleri konularak sosyal mesafeli sandalyeler yerleştirildi.

Taraftarlar, takımlarının saat 17.30'da Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği Cesar Grup Ümraniyespor maçını dev ekran kurulan ve mavi-beyazlı renklerle süslenen bu meydandan takip edecek.

Kaynak: AA