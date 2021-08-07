ERZURUMLULAR FELAKETLERİN SONA ERMESİ İÇİN DUA ETTİ

TÜRKİYE'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketi gibi doğal afetlerin sona ermesi için Erzurumlular ellerini açıp dua etti.

TÜRKİYE'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketi gibi doğal afetlerin sona ermesi için Erzurumlular ellerini açıp dua etti.

Merkez Aziziye ilçesinin kırsal Demirgeçit Mahallesi'nde, 'hoca' olarak bilinen esnaf Muhittin Olçun eşliğinde ellerini açan köylüler, Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan orman yangınları ve yaşanan sel felaketlerinin sona ermesi için bir araya gelip dua etti. Mahalleden geçen tren yolunun önündeki yolda sıralanan köy sakinleri, felaketlerin sona ermesi için yapılan duaya Amin dedi.

Duaya katılan İbrahim Hakkı Hazretleri Vakfı Başkanı Mustafa Arasoğlu, Ülkemizdeki afetlerden kurtulmak için dua ettik. Ülkemizdeki tüm yangınların sönmesi ve doğal afetlerin ortadan kalması için topluca duaya katıldık. Rabbim inşallah ülkemizi, devletimizi, Cumhurbaşkanımızın, özveriyle çalışan herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun diye konuştu.

Muhittin Olçun'un dualarına, köylüler ellerini açarak eşlik etti. Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan doğal afetlerin sona ermesi için Allah'a el açıp dua ettiklerini ifade eden Olçun, Türkiye'deki yangınlar ciğerlerimizi paramparça etti. Geceleri uyuyamadık, çok üzüldük. Erzurum'da ibadetle yaptığımız dualar neticesinde inşallah bir daha böyle yangınlar gerçekleşmez. Ettiğimiz dualarla ormanlarımızı korumaya aldık. İnşallah bir daha yanmamak üzere söner ve bu felaketlerle bir daha karşılaşmayız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı