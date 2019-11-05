Erzurumlular "ecdada saygı" için yürüyecek

05.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:41

Erzurum'da, 142 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nı anmak amacıyla 9 Kasım'da, vatandaşların katılımıyla saygı yürüyüşü organize edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı, düşmanın, ellerinde balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'na, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince saygı yürüyüşü düzenlenecek.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağı'nda yer alan Aziziye Tabyaları'na yapılacak yürüyüş öncesinde, tarihte olduğu gibi sabah ezanının ardından camilerden, "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin." çağrıları yapılacak.

Ardından kentteki camilerin önünde toplanacak vatandaşlar, burada hazır bekletilen otobüslerle saat 06.30'da, Karskapı Şehitliği önüne taşınacak.

Vatandaşlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla tabyalara yürüyüş gerçekleştirecek.

Kaynak: AA