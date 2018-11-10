Erzurumlular Derneğinde İstişare Toplantısı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, istişare toplantısı yapıldı.

Dernek binasında düzenlenen toplantıya, Karamürsel Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Fidan, yönetim kurulu üyeleri ve Karamürsel'deki esnaf ile iş adamları katıldı.



Toplantıda konuşma yapan Fidan, amaçlarının herkese en güzel hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Fidan, şunları kaydetti:

"Derneğimiz tüm siyasi partilere aynı mesafededir. Tek bir ortak kimliğimiz vardır. O da tek vatan, tek bayrak, tek millet. Derneğimizde her siyasi partiden arkadaşlarımız var. Kimin ne fikri, siyasi görüşü olursa olsun, burası hemşehri derneği. Erzurum değerleri ile yoğrulmuş olan herkesime kapımız açıktır. Burada siyasi parti destekler gibi bir algı oluşmayacaktır. Ayrıca derneğimize sırf Erzurumlular gelecek diye bir kaide yok. Derneğimize tüm ilçemizin vatandaşları katılabilir. Herkese kapımız açıktır."