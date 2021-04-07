Erzurumlular Derneği'nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurumlular Derneği'nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurumlular Derneği'nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ramazan ayı öncesi 750 adet yardım kolisi ile birlikte 23 ton patates ve 1 ton 250 kilogram soğan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ramazan ayı öncesi 750 adet yardım kolisi ile birlikte 23 ton patates ve 1 ton 250 kilogram soğan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Her yıl belli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yılda 750 adet yardım kolisi ile birlikte 23 ton patates ve 1 ton 250 kilogram soğan Ramazan ayı öncesi dağıtılmaya başlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İbrahim Bedir, yardımda bulunan Karabük'teki Erzurumlu hemşehrilerine ve yardımseverlere teşekkür ederek, "Bu yıl kuru kumanyamızın yanında patates ve soğanı Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırma adına böyle bir çalışma içerisinde bulunduk. Mahalle muhtarlarımızın ve okullarımızın destekleri ile Ramazan kumanyalarını ailelerimize birkaç gün içinde ulaştırmış olacağız." dedi. - KARABÜK

Erzurumlular Derneği'nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Demet Akalın Canan Ergüder
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Kutlu Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurumlular Derneği'nden ramazan öncesi 750 adet yardım kolisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:36:48. #1.16#
title