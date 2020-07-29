Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti -1

Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' ürettiERZURUMLU baklava ustası Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretti.

29.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:36

Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti

ERZURUMLU baklava ustası Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretti. Günde 120 tepsi mor baklava yapan Atiş, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere yurt genelindeki şeker hastalarından gelen siparişleri karşılıyor.

Merkez Yakutiye ilçesinde baklavacı Selami Atiş, diyabet hastaları için tavsiye edilen mor ekmekten yola çıkarak baklava üretmeyi hedefledi. Gaziantep ve Kahramanmaraşlı ustalardan baklavacılığı öğrenen ve 16 yıldır bu sektörde çalışan Selami Atiş, diyabet hastaları için yapacağı baklavanın hamurunu orman meyvesi olarak bilinen ahududu ve böğürtlenin suyuyla mor olarak hazırladı. Arasına talebe göre ceviz ya da fıstık koyan Atiş, fırında kızarttıktan sonra tatlı olarak şekerli tatlandırıcı yerine ahududu ve böğürtlen karışımından elde ettiği şerbeti kullandı. Şeker kullanılmayan mor baklava, diyabet hastalarından ilgi gördü. Selami Atiş'in pastanesine gelen diyabet hastaları, burada baklava özlemini gidermeye başladı.

Bir yıl önce şeker hastası olduğunu söyleyen Emirhan Yardım, "Baklava yiyemiyordum. Atiş ustanın mor baklava üretimini duydum, geldim. Şeker kullanılmadan tamamen meyve karışımıyla yapılan baklava çok güzel. Diyabet hastaları için güzel bir imkan" dedi.

20 YILLIK DİYABET HASTASI

Erzurum'dan mor baklava siparişi veren İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasip Saygılı, 20 yıllık diyabet hastası olduğunu belirtti. Doç. Dr. Saygılı, "20 yıldır diyabetle uğraşıyorum. Diyabet tahammül edilmesi gereken bir hastalık. Gıda rejimimi kontrol ediyorum. Ancak bazen tatlı ihtiyacı duyuyorum. Bugüne kadar İstanbul, Gaziantep gibi muhtelif yerlerden diyabet baklavaları denedim. En son bu sene Erzurum'da Selami Atiş ustanın yaptığı baklava kadar haz alarak yediğim baklava olmadı. Selami ustanın baklavası hem tat olarak hem de makul ölçüde yenildiği takdirde şekeri yükseltmiyor. Ben diyabet konusunda uzman değilim. Sadece diyabet hastasıyım, kendi tecrübelerime istinaden bu konuda konuşabilirim" diye konuştu.

MOR EKMEKTEN ESİNLENEREK MOR BAKLAVA ÜRETTİ

Malatya'da üretilen mor ekmekten esinlenerek mor baklava üretimine karar verdiğini belirten Selami Atiş, "Baklava mor meyve bileşenlerinden oluşuyor. Ahududu, böğürtlen meyvelerinden oluşan karışımın şerbetiyle yaptığımız baklavayı şeker hastaları çok beğendi. Sadece Erzurum'dan değil, büyük illerden de talep geliyor. Ürettiğimiz baklavaları Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerden gelen talepler üzerine buralara da gönderiyoruz" diye konuştu.

GÜNDE 120 TEPSİ ÜRETİYOR

Günde 120 tepsi mor baklava üretimi yaptıklarını ifade eden Atiş, Kurban Bayramı sebebiyle artan siparişleri karşılamak için gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya çalıştıklarını söyledi.

Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti -1

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi...
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Spor
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak
Trabzonspor'a Caleb Ekuban için 5 milyon euroluk teklif yapılacak
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşürdü
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşürdü
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Akil Dilan Çıtak Belçim Bilgin İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Üniversite
Şu an buradasınız: Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti -1 - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 10:39:46. #1.15#
title