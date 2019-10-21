Erzurumlu şehidi binler uğurladı

21.10.2019 12:53

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin açtıkları taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik 34. Hudut Tugayı Karagöztepe Üs Bölgesi'nde görevli Erzurum Altıntepe köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Er Sezai Eşkioğlu (20), bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının makineli tüfekle yaptıkları taciz ateşi sonucu şehit olmuştu. Şehit için Erzurum'daki Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehidin cenazesine Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, baba Mustafa Ekşioğlu ve anne Arzu Ekşioğlu, akrabaları, arkadaşları ve binlerce Erzurumlu katıldı. İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit, Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi mezarlığında defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA