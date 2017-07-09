Erzurumlu Şairden Tarihi Kaleye 3 Bayrak

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde şairliğiyle tanınan 65 yaşındaki Sebahattin Kaya, Kaleboğaz Mahallesi'ndeki tarihi kaleye arkadaşları ile birlikte bayrak dikti.



Oltu sanayi sitesinde yaptırdığı 5 metrelik bayrak direğini kaleye at sırtında taşıtan Kaya, 15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle bayrak astığını söyledi. Türk, Kayı boyu ve üç hilalli Osmanlı bayraklarını tek direkte dalgalandıran Kaya, bayraklar dikilirken şu şiiri okudu:



"Sen milletimin onuru özgürlük simgesisin / Şehitlerin kanısın, Allah'ın ayetisin / Dalgalan sen semada hep orda kalmalısın / Sana matem yakışmaz her daim gülmelisin. / Vatanımın anıtı gaziler göğsündesin / Şehitlerin kefeni halkımın gönlündesin / Sen dağların tepesinde kaleler burcundasın."Şair Sebahattin Kaya ve arkadaşları, tarihi kaleden dünyaya seslenerek bu vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini haykırdı. Kaya, "İçimizdeki ve dışımızdaki düşmanlar diktiğimiz bu bayrağa iyi baksınlar. Dün nasıl yere düşmedilerde, bugün de düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bayrağımız dün de, bugün de, yarın da sonsuza dek şerefle dalgalanacaktır" diye konuştu.