Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu

08.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:12

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası bölge şampiyonu Erzurum Futsal Takımı oldu.



Milli Eğitim Bakanlığınca resmi ve özel her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin; MEB 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sportif etkinliklerle ve spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Bölge Finalleri tamamlandı. Erzurum Futsal Takımı Bölge Şampiyonu olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.



İl birinciliği müsabakaları sonucu Erzurum şampiyonu olan Horasan'da görev yapan öğretmenlerimizden kurulu futsal takımımız, Trabzon'da düzenlenen Karadeniz-2 Grubu Bölge Finalinde ilimizi temsil etti. Öğretmenlerimiz 11 ilin futsal takımının mücadele ettiği bölge şampiyonasında sırasıyla Giresun'u 7-4, Erzincan'ı 8-2, Gümüşhane'yi 5-3 ve finalde Rize Futsal Takımını 7-3 yenerek bölge şampiyonu oldu.



18-24 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerinde 8 bölgenin şampiyonu olan iller mücadele edecek ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kupa ödül töreni yapılacak.



Final maçı sonrası konuşan takım kaptanı Beden Eğitimi Öğretmeni Özbay Zehir, "Takımımızdaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte okullarımızda öğrencilerimiz için göstediğimiz eğitim çabalarımızın yanı sıra salonda spor adına yeteneklerimizi sergilemeye çalıştık. Farklı okullardan olmamıza rağmen takım olduk, birlikte aynı amaç için koştuk, sporun birleştirici gücüyle eğitimi bütünleştirdik, farklı ilçe ve illerle dostça rakip olduk, en önemlisi sahada "öğretmence" mücadele ettik ve en son nasip oldu şampiyon olduk. Erzurum'u bölge finallerinde olduğu gibi Türkiye Finallerinde de şehrimize yakışır şekilde temsil edeceğiz. Tüm takım arkadaşlarım adına öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve idarecilerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz'a ve idarecilerimize, böyle bir organizasyon düzenleyerek bizlere bu fırsatı sunan Bakanımız Ziya Selçuk'a ve Bakanlığımıza, desteğini hissettiğimiz tüm öğretmen arkadaşlarımıza, eğitim camiamıza teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA