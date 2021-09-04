Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı
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Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı

Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

TÜBİTAK tarafından 60 ildeki 155 okuldan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "2021 Yılı 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali"nde Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi ödül aldı.

TÜBİTAK tarafından 60 ildeki 155 okuldan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "2021 Yılı 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali"nde Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi ödül aldı.

Çevrim içi olarak 15-16 Haziran'da düzenlenen yarışmada 8 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak bölge birincisi olan Erzurum ekibi, 8 projeyle 1-2 Eylül'deki Türkiye Finali'ne katıldı.

Toplamda 204 projenin yarıştığı finalde Erzurum'dan Hatice Çelik danışmanlığında Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerince hazırlanan "Söz Kitabı Projesi" birincilik, Asuman Keskin danışmanlığında 23 Temmuz Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan "Kilimimi Okudum Heybeme Doldurdum Projesi" ikincilik, Hülya Kürkçü danışmanlığında Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Küresel Isınma ile Mücadele, Ezilmiş Bazalt Tozlarının Karbondioksit Soğurma Özelliklerinin Araştırılması Projesi" üçüncülük elde etti.

Kentte Mustafa Akay danışmanlığında Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerince hazırlanan "Görme Engelli Bireylere Tarihi Yapıları 3D Modeller ile Tanıtmak Projesi" de teşvik ödülüne layık görüldü.

Erzurum, verilen bu 4 ödülle 60 il arasında beşinci sırada yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde uygulamaya başladıkları Erzurum Başarıyı Artırma Programı'nın (ERBAP) meyvesini verdiğini belirtti.

Bu kapsamda öğrencilere çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyerek birçok faaliyet yürüttüklerini ifade eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye, onlara girişimcilik ruhu kazandırmaya ve onları proje temelli düşünmeye yöneltecek çalışmalar yaptık. Bunun sonucunda öğrencilerimiz kendilerinde var olan kapasiteyi ortaya çıkarma fırsatı yakaladı ve birçok yarışmada ön sıralarda yer aldı. TÜBİTAK yarışmaları da bunun en güzel örneği oldu. ERBAP kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerin olumlu sonuçlarından birini yarışma sonuçlarında da gördük. Bilimsel düşünme becerilerini kullanan ve bilim üreten öğrenciler yetiştirmek bizleri gelecek adına umutlandırıyor."

Kaygusuz, başarılı projelerde emeği geçen çalışma arkadaşları, okul yöneticileri, özellikle öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, kenti eğitimin her alanında marka şehir yapmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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