Erzurumlu öğrenci ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül aldı
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Erzurumlu öğrenci ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül aldı

Erzurumlu öğrenci ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül aldı
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Teknoloji

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, çevre mühendisliği alanında hazırladığı projeyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) büyük ödül kategorisinde dünya dördüncüsü oldu.

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, çevre mühendisliği alanında hazırladığı projeyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) büyük ödül kategorisinde dünya dördüncüsü oldu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenci Büyükgölcigezli, ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen, dünyanın en büyük bilim yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl 80'den fazla ülkeden, 1100'ün üzerinde projenin yer aldığı yarışmaya katıldı.

Büyükgölcigezli, yaklaşık 1800'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, danışman öğretmeni Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber'in rehberliğinde hazırladığı çalışmasıyla "Çevre Mühendisliği" alanında ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Büyükgölcigezli'nin hazırladığı, danışmanlığını Dr. Berber'in yaptığı "Safranın ve Kristal Viyole Boyar Maddelerinin Pyracantha Cocciena Biyokütlesi ile Adsorpsiyonu" adlı projesinin ISEF'te büyük ödül kategorisinde ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Kaygusuz, sabır ve emek gerektiren, yıllar süren çalışmalar sayesinde kazanılan bu başarının tesadüf olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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Erzurumlu öğrenci ABD'de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül aldı - Haberler
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