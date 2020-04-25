Erzurumlu müzisyenler hazırladıkları video ile destek istedi
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Erzurumlu müzisyenler hazırladıkları video ile destek istedi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını Erzurum'da kafeterya ve düğün salonlarında sahne alan müzisyenleri de olumsuz etkiledi.

25.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:00
Erzurumlu müzisyenler hazırladıkları video ile destek istedi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını Erzurum'da kafeterya ve düğün salonlarında sahne alan müzisyenleri de olumsuz etkiledi. Özellikle maddi anlamda zorluk yaşayan müzisyenler hazırladıkları video ile destek istediler.

Covid 19 salgınının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden berri bütün kafeteryalar ve düğün salonları hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı. Geçimini müzisyenlikten sağlayan sanatçılar ise karşılaştıkları zorlukları hazırladıkları bir şarkı ve kliple dile getirdi.

Söz ve müziği Taha Kotan'a ait olan şarkının kayıt - düzenleme, video montajını Habip Çemç üstendi. Şarkıda yer alan sazlar ise Yan flüt Onur Çelebioğlu, gitar Habip Çemç, klavye Rıdvan Akkuzu, keman Eta Kotan'dan oluşurken, solistliği Celil Çağrı Akıncı, Simge Canlı, Taha Kotan, Abdullah Zengin, Rıdvan Adede, Nida Bayarslan, Mahmut Kıvanç ve Kubilay Perdakçıoğlu yaptı.

Sosyal izolasyon nedeniyle bütün solistlerin ses kayıtları evlerinde kendi imkanlarıyla alındı. Eserin mimarlarından Abdullah Zengin; "Bizler ekmeğini sanatıyla kazanan insanlarız. Bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep olan Covid 19 belası biz müzisyenleri de çok etkiledi. Bu anlamda her kesime destek veren devlet büyüklerimizden ve ticaretimizi ayakta tutan iş insanlarımızdan camiamıza da maddi destek sağlamalarını talep ediyoruz" dedi.

Eserin söz yazarı ve bestekarı Taha Kotan ise "Hayatı boyunca tüm emeğini sahnelere vermiş, insanları mutlu edebilmek için, onların sevdiği şarkıları türküleri çalmış, insanların hem iyi hem de kötü günlerinde onların yanında olmuş gönül temsilcileriyiz . Özlediğiniz şarkı ve türküleri tekrar söyleyebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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