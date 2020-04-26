Erzurumlu Mübeyya hareketsiz kalmadı, iftardan sonra halay çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evde kal hareketsiz kalma" çağrısına Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt öğrencileri duyarsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evde kal hareketsiz kalma" çağrısına Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt öğrencileri duyarsız kalmadı. Mübeyya Tutar ise iftar sonrası çektiği halay ile ilgi çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hareketsiz kalmayın" çağrısına her kesimden ilgi çekici rengarenk katılımlar geliyor. Erdoğan'ın çağrısına katılan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, aynı çağrıyı gençler için yaptı. Bakanın çağrısı üzerine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kız yurtları öğrencileri katılımlarını video görüntüsüyle paylaştılar.

Ağrı'dan Kader, Trabzon'dan Meryem ve Erzurum Narman Sütpınar köyünden Mübeyya Tutar beğenilen görüntülerle "evde kal hareketsiz kalma" çağrısına eşlik ettiler. Erzurum Kız Yurdu öğrencisi Tutar, iftar sonrası kardeşleriyle birlikte çektiği halay görüntüsünü paylaştı.

Sosyal mesafe kuralını hatırlatan Mübeyya Tutar, "Erzurum Narman Sütpınar köyünden herkese merhaba, ben Mübeyya Tutar, evde kal harekesiz kalma çağrısına uyuyorum. Sosyal mesafeye uyarak her iftardan sonra bir Erzurumlu olarak halay çekiyorum, peki siz" diyerek beğenilen görüntüleri paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA