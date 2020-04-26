Erzurumlu Mübeyya hareketsiz kalmadı, iftardan sonra halay çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Erzurumlu Mübeyya hareketsiz kalmadı, iftardan sonra halay çekti - Haber
Mehmet Kasapoğlu, Yaşam, Haber

Erzurumlu Mübeyya hareketsiz kalmadı, iftardan sonra halay çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evde kal hareketsiz kalma" çağrısına Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt öğrencileri duyarsız kalmadı.

26.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:51
Erzurumlu Mübeyya hareketsiz kalmadı, iftardan sonra halay çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evde kal hareketsiz kalma" çağrısına Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt öğrencileri duyarsız kalmadı. Mübeyya Tutar ise iftar sonrası çektiği halay ile ilgi çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hareketsiz kalmayın" çağrısına her kesimden ilgi çekici rengarenk katılımlar geliyor. Erdoğan'ın çağrısına katılan Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, aynı çağrıyı gençler için yaptı. Bakanın çağrısı üzerine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kız yurtları öğrencileri katılımlarını video görüntüsüyle paylaştılar.

Ağrı'dan Kader, Trabzon'dan Meryem ve Erzurum Narman Sütpınar köyünden Mübeyya Tutar beğenilen görüntülerle "evde kal hareketsiz kalma" çağrısına eşlik ettiler. Erzurum Kız Yurdu öğrencisi Tutar, iftar sonrası kardeşleriyle birlikte çektiği halay görüntüsünü paylaştı.

Sosyal mesafe kuralını hatırlatan Mübeyya Tutar, "Erzurum Narman Sütpınar köyünden herkese merhaba, ben Mübeyya Tutar, evde kal harekesiz kalma çağrısına uyuyorum. Sosyal mesafeye uyarak her iftardan sonra bir Erzurumlu olarak halay çekiyorum, peki siz" diyerek beğenilen görüntüleri paylaştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı Haber
Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haber
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haber
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu Haber
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haber
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haber
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Dr. Anthony Fauci'yi canlandıran Brad Pitt, Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika: İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta, Türkiye'ye getiriliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: Erzurumlu Mübeyya hareketsiz kalmadı, iftardan sonra halay çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:23:55. #1.15#
title