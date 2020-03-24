Erzurumlu minikler 'Korona'ya karşı dua etti Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinin tüm camilerinde korona virüse karşı dualar yükseldi.

Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinin tüm camilerinde korona virüse karşı dualar yükseldi. Dua esnasında balkona çıkıp amin diyen çocukların videosu izleyenler tarafından beğeni topladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinde yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi. Camiden yapılan anonsta, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" denildi. Bu sırada balkona çıkan üç kardeşin duaya eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA