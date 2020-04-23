Erzurumlu küçük Ayşe Ecem'in İstiklal Marşı aşkı
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23 Nisan, Türkiye, Güncel, Haber

Erzurumlu küçük Ayşe Ecem'in İstiklal Marşı aşkı

Erzurum'daki okulunda geçen yıl İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan, bu yıl ise finale kaldığı yarışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi yüzünden üzüntü yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ayşe Ecem Odabaş, "Yaşasın 23 Nisan, evde kal Türkiye.

23.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:47
Erzurumlu küçük Ayşe Ecem'in İstiklal Marşı aşkı

Erzurum'daki okulunda geçen yıl İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan, bu yıl ise finale kaldığı yarışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi yüzünden üzüntü yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ayşe Ecem Odabaş, "Yaşasın 23 Nisan, evde kal Türkiye." dedi.

Nurdane ve Ahmet Odabaş çiftinin kızları, Kocatepe İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Ayşe Ecem Odabaş, geçen yıl okulunda düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci oldu.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okurken dinleyenlere duygusal anlar yaşatan Odabaş, Kovid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçilmeden önce düzenlenen bu yılki yarışmada da elemeleri geçip finale kaldı.

Finallerin yapılacağı hafta ise okullara ara verilmesi ve yarışmanın ertelenmesi nedeniyle üzüntü yaşayan Ayşe Ecem için ailesi, kızlarının yarışmaya hazırlanması için oturma odalarını bayraklar ve balonlarla süsledi.

Kırmızı beyaz giysisiyle burada, Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı okuyan Ayşe Ecem, görenlerin beğenisini topluyor.

Ayşe Ecem'den "Evde kal" mesajı

Ayşe Ecem Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasına katılma sürecini anlattı. Odabaş, "Tam yarışmanın finali olacakken Kovid-19 nedeniyle finalleri yapamadık. Bu duruma çok üzüldüm." diye konuştu.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Odabaş, "Yaşasın 23 Nisan. Evde kal Türkiye." dedi.

Anne Nurdane Odabaş da Ayşe Ecem'den başka bir de oğlu olduğunu belirterek "Kızım Ayşe Ecem, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasına katılamadığı için çok üzüldü. Ben de ona evde İstiklal Marşı'nı okuması için kırmızı beyazlı balonlar ve bayrak ile bir bölüm oluşturdum. İnşallah bu salgın biter ve tüm çocuklarımız tekrar okullarına dönerler." ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle vatandaşlar ve çocuklardan evde kalmalarını isteyen Odabaş, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun. Hayat eve sığar." dedi.

Erzurumlu küçük Ayşe Ecem'in İstiklal Marşı aşkı

Kaynak: AA

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