Erzurumlu kuaför Türkiye ikincisi oldu

ANTALYA (İHA) - Erzurumlu kuaför ' Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin?" yarışmasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 15 yıldır kuaförlük yapan Faruk Durmuş, Antalya'da düzenlenen 'Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin?" yarışmasında, erkek saç kesimi ve renklendirme kategorisinde Türkiye ikincisi olarak kupa kazandı.

Durmuş, "Başarı azim gerektirir azim ise irade ister bazı hedefler başarısız olmaya da değer gerçek başarı başarısız olma korkusunu yenebilmektir" dedi.

CMC CAT Dünya Kuaförleri Konfederasyonun düzenlediği Golden Hair Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin yarışmasında 2021 Türkiye'nin en iyi kuaförü erkek saç kesim ve renklendirme de Türkiye 2.'si olmayı başaran Faruk Durmuş, 60 erkek kuaförünün katıldığı yarışmada önemli bir başarıya imza attı.

Kuaför Faruk Durmuş Erzurum'a 2'cilik madalyası ve kupası ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ben Faruk Durmuş, Erzurum 1981 doğumluyum, mesleğe 1998 yılında başladım. O yıllarda bu mesleğe neden başladım ve bunu yapabilir miyim diye kendime de sordum, hatta bu mesleği benimsemedim bile, her gücen gün mesleğimi sevmeye başladım ve bundan sonra bu mesleği en iyi şekilde icra etmeliyim diye kendime söz verdim. Bu mesleği bana sevdiren ustalarıma ve meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Kendimi geliştirdikçe Federasyonun organize ettiği yarışmalara katılmaya başladım.

Antalya Manavgat'ta 28 Kasım 1 Aralık 2021 tarihleri arasında organize edilen 4 gün süren Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin yarışmasına katıldım. Yarışmada erkek saç kesimi ve saç renklendirme dalında halk oylaması sonucu ilk 5'e girmeyi başardım, 30 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'nin en iyi kuaförü sen misin yarışmasında bu sefer Türkiye 2.'si oldum. Yarışmada Erzurum'a kupa ve madalya kazanmış oldum. Böyle ödüller aldıkça mesleğime olan sevgim bir kat daha artmaya başladı. Kuaför olarak mesleğe yeni başlayan veya mesleğini icra edenlere naçizane tavsiyem şudur ki, altın mesleği taşıyorsunuz, mesleğinizi severek yapın, mesleğe yeni başlamak isteyen olursa bizlerin kapısı her zaman açıktır, eğitimli bir mesleği yapmak daha güzel olur" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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